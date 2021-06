La provocation de l’Ambassade américaine près du Saint-Siège

C’est le drapeau d’une cause bien particulière que l’Ambassade des États-Unis près du Saint-Siège a arboré sur sa façade. « Les droits LGBTQI+ sont des droits humains », peut-on lire sur le compte Twitter de la représentation. Une démarche qui n’a pas fait l’objet de réaction. Mais une véritable provocation quand on connaît l’aspect sensible de cette question…

The U.S. Embassy to the Holy See celebrates #PrideMonth with the Pride flag on display during the month of June. The United States respects the dignity and equality of LGBTQI+ people. LGBTQI+ rights are human rights. pic.twitter.com/Xentlnr16E

— U.S. in Holy See (@USinHolySee) June 1, 2021