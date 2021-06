Chant grégorien : des rencontres de musicologie médiévale les 10-11 juin à Paris

Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris organise sur son site Frédéric Chopin (Paris 19e) ses rencontres annuelles de la musicologie médiévale, les 10 et 11 juin prochains. L’après-midi du 10 juin est plus particulièrement dévolue à la musique médiévale liturgique, notamment grégorienne.

Il n’y a pas de contrainte sanitaire particulière ni de jauge, mais il faut réserver à l’adresse suivante rmm[@]sciencesconf.org

Programme

Jeudi 10 juin

10h – 11h Nouvelles recherches sur le plain-chant

Présidence : Océane Boudeau (CESEM – NOVA-FCSH ; SAPRAT – EPHE)

Jean-François Goudesenne (IRHT, UPR 841) : Le chant grégorien : tradition d’exception ou musique de tradition orale ? Regards des Bénédictins orientalistes français dans les années 20

11h30 – 12h30 Table ronde « Enseigner la musicologie médiévale aujourd’hui »

Participants : Gisèle Clément, Carola Hertel, Manon Louviot, Raphaël Picazos, Isabelle Ragnard, Anne-Zoé Rillon-Marne, Gaël Saint-Cricq.

Déjeuner

14h – 15h Sciences et musique

Présidence : Vasco Zara (UMR ARTeHIS 6298 – Université de Bourgogne ; Programme Ricercar – CESR)

Cécile Beaupain (IReMus – Sorbonne Université) : Un canon circulaire, un rondeau cordiforme, l’art de la notation chez Baude Cordier

15h30 – 17h Pratiques liturgiques et dévotion

Présidence : Frédéric Billiet (IReMus – Sorbonne Université)

Manon Louvio t (KU Leuven) : Les polyphonies simples en milieu monastique : l’exemple de la Congrégation de Windesheim

(Université de Würzburg) : Chanter et dire le Salve Regina chez les sœurs dominicaines Louis Chevalier (CRAHAM, Centre Michel de Boüard, UMR 6273 – Université de Caen) : Les acteurs du chant dans la liturgie du Mont Saint-Michel (XIIIe-XVe siècles)

Vendredi 11 juin

9h30 – 11h Méthodologie et outils

Présidence : Anne Ibos-Augé (IReMus – Sorbonne Université)

Laura Albiero (IRHT, UPR 841) : Les fragments liturgiques à la BnF (Projet Fragmentarium)

11h30 – 12h30 table ronde « Quel avenir pour les Rencontres de Musicologie Médiévale ? »

Introduction : Achille Davy-Rigaux (SFM) ▪

Modération : Océane Boudeau (CESEM – NOVA-FCSH ; SAPRAT – EPHE)

Déjeuner

14h – 15h Intermusicalité et intertextualité

Présidence : Carola Hertel (GREAM – Université de Strasbourg)

Marie Winkelmüller-Urechia (Musikwissenschaftliches Institut – Eberhard Karls Universität Tübingen) : Les formules de cadence dans le propre de la messe vieux-romain : aperçu d’un projet en cours

15h30 – 16h30 Recherche et interprétation

Présidence : Gisèle Clément (Université de Montpellier)