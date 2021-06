Le coup de poignard de La Croix

Quand ton frère chrétien a été agressé et panse encore ses blessures, n’oublie pas de cracher sur lui dans La Croix… Le quotidien officieux de la CEF a publié, on ne comprend pas pourquoi, une tribune absolument niaise de 15 catholiques inconnus, dénonçant l’organisation samedi 29 mai 2021 à Paris d’une procession en mémoire des religieux assassinés par la Commune. Certains diront qu’il s’agit de débat légitime, mais alors il faudrait faire intervenir des historiens et des théologiens. Il s’agit ici plutôt d’une entreprise salisseurs de mémoire, qui feraient mieux de fermer leur claque-m… comme le dit Me Folace dans Les Tontons flingueurs !

Organisateur de l’événement, le père Stéphane Mayor, curé de la paroisse des Otages à Paris, leur a répondu dans Famille chrétienne.

Une enquête du Vatican est en cours pour attester officiellement du martyre de ces religieux, celle-ci est plutôt en bonne voie. Des dizaines d’historiens se sont penchés sur la question prouvant que ces prêtres ont bien été tués en haine de la foi et pas uniquement pour des raisons politiques. C’était tout le jeu des chefs de la Commune de prouver la collusion de ces prêtres avec le gouvernement de Thiers réfugié à Versailles, et ils n’y sont pas arrivés ! Cela a été un gros sujet de débat au sein même des responsables de la Commune, certains ne voulaient pas condamner ces otages à mort précisément parce qu’il n’y avait pas de preuves. Les procès-verbaux de la Commune de Paris, qui sont tout à fait connus, attestent que Gabriel Ranvier et Raoul Rigault [Communards, ndlr] ont décidé la mise à mort des prêtres parce qu’ils étaient prêtres. Cela ne fait pas l’ombre d’un doute, n’en déplaise à ceux que cela gêne. On ne refait pas l’histoire chez nous.

Une autre tribune, publiée aussi dans Famille chrétienne, défend les catholiques agressés durant cette procession :