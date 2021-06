Le père Matthieu Thouvenot nouveau vicaire général du diocèse de Lyon

Mgr Olivier de Germay a nommé le père Matthieu Thouvenot vicaire général du diocèse de Lyon. Actuellement recteur de la basilique de Fourvière, le père Matthieu Thouvenot prendra ses nouvelles fonctions le 1er septembre.

Matthieu Thouvenot est né à Sainte-Foy-lès-Lyon en 1972 et y a passé toute sa jeunesse, jusqu’à ses études d’ingénieur à l’ECAM. Après deux années de coopération à Madagascar, il est entré au séminaire de Paray-le-Monial, puis au séminaire universitaire de Lyon. Ordonné prêtre en juin 2003, le père Matthieu Thouvenot a été vicaire à la paroisse Saint-Alexandre de l’Ouest Lyonnais (Vaugneray et environs), puis curé de Saint-Genis-Laval, curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II de Gerland, et enfin recteur de la basilique Notre-Dame de Fourvière, tout en étant formateur au séminaire Saint-Irénée.

Le père Matthieu Thouvenot est également nommé accompagnateur des jeunes prêtres. Il est ainsi déchargé de ses responsabilités de recteur de la Basilique Notre-Dame de Fourvière et de directeur au séminaire Saint-Irénée.

« Le rôle du vicaire général, c’est d’aider l’archevêque dans sa fonction, comme le vicaire d’une paroisse aide le curé. Quant à la manière, il va me falloir la découvrir, en collaboration avec l’autre vicaire général, Mgr Emmanuel Gobilliard ».

Selon le canon 475 du code de droit canonique, le vicaire général « aide l’Évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier « . Il est le collaborateur immédiat de l’évêque. Sa charge pourrait être comparée à celle du premier ministre qui met tout en oeuvre pour que l’évêque exerce son pouvoir partout dans le diocèse. Les vicaires généraux et les évêques sont les responsables de l’exécutif diocésain.

Le père Yves Guerpillon a été nommé recteur de la basilique Notre-Dame de Fourvière en remplacement du père Matthieu Thouvenot.