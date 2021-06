La paroisse nous invite à la mosquée !

C’est une invitation de responsables de la paroisse Saint Bruno des Chartreux dans le diocèse de Troyes, avec des sœurs de l’Annonciation et du père Nicolas Derrey curé de Saint-Bruno :

Chers amis,

Nos amis musulmans des Chartreux avec lesquels nous sommes en relation depuis des années nous invitent à découvrir les nouveaux locaux de la « Mosquée de la fraternité » aux Chartreux et de l’association culturelle et cultuelle ce dimanche 6 juin de 14 heures à 17h 30.

Venons nombreux !

Que se concrétisent nos liens de fraternité interreligieuse et de quartier… Liens anciens, actuels et nouveaux entre la paroisse saint Bruno et la communauté musulmane au Chartreux.

Nous pouvons nous y rendre naturellement à l’heure qui nous convient le mieux.

Pour former une sorte de délégation nous vous invitons aussi à vous y rendre ensemble à plusieurs pour 15 heures. Il suffit de se donner rendez-vous au Relais au 109 avenue Édouard Herriot vers 14h45.