L’évêque de Nîmes annonce sa renonciation

Âgé de 75 ans, Mgr Robert Wattebled, l’évêque de Nîmes, Alès et Uzès, vient d’annoncer sa renonciation à la charge épiscopale au Pape. Mgr Wattebled était arrivé en 2001. Il déclare sur France Bleu :

“Ça fait quelque chose. Après 20 ans passés dans ce diocèse, je suis très attaché à la population, à ce que vivent les uns et les autres, même si je ne suis pas d’un tempérament très expansif. J’ai passé plus du quart de ma vie à Nîmes ! Mais après 20 ans, c’est bon que le diocèse soit confié à quelqu’un de plus jeune.”