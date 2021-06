FSSP à Dijon : une page Facebook pour réagir

La communauté des fidèles de la Fraternité Saint-Pierre à Dijon, actuellement à la basilique Saint-Bernard de Fontaine et que l’évêque veut chasser, ainsi que ses deux prêtres, début septembre, a lancé une page Facebook pour faire connaître leur situation et leur combat.

SOS St Bernard

Pour rappel, en septembre prochain, la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre est contrainte de quitter Dijon et d’abandonner ses fidèles. L’évêque, qui a reçu des représentants des fidèles mais refuse de recevoir les prêtres ni d’expliquer sa décision, leur annonce qu’ils n’auront plus de messes en semaine, ni d’activité, ni de catéchismes traditionnels, et que la messe dominicale sera assurée par un prêtre diocésain biritualiste, en plus de ses autres attributions. Ce qui équivaut à mettre à mort une paroisse traditionnelle sans autre alternative.