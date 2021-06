Hollande : deux prélats ont des soucis de santé

L’archevêque d’Utrecht, le cardinal Wim Eijk, a été hospitalisé à la Pentecôte pendant dix jours avec une forte fièvre, annonce l’archevêché d’Utrecht qui précise qu’il a été fortement affaibli par ce problème de santé. Le prélat s’est donc mis au repos jusqu’au 1er septembre, le temps de reprendre des forces.

La presse néerlandaise indique qu’il s’est déjà mis au repos à plusieurs reprises, notamment en 2001 après un AVC puis en 2018 après une opération du genou. Il a aussi été hospitalisé dans le courant de l’année 2020 pour une séquelle de son AVC.

Par ailleurs l’évêque de Roermonde, Hendrikus (Harrie) Smeets a été hospitalisé fin mai dernier après une chute et un malaise survenus au cours d’un mariage. L’évêché communique ce 4 juin qu’il a eu un accident ischémique léger. D’après le communiqué traduit par un liseur néerlandophone du Forum Catholique, “ il peut se lever du lit et marcher dans le service, mais après le week-end, on saura si et quand il pourra rentrer chez lui. En tout cas, il a besoin de beaucoup de repos”.

Du coup, c’est l’évêque auxiliaire Everard de Jong qui a procédé aux deux ordinations, celles d’un prêtre d’origine indienne, Austin Joseph et celle, pour la première fois depuis des années, d’un prêtre originaire du diocèse, Danny Horsch de Landgraaf.