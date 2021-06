Saint-Nicolas du Chardonnet (Paris) : une messe pour l’abbé Aulagnier le 12 juin

La paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet à Paris (FSSPX) organise une messe en mémoire de l’abbé Aulagnier, décédé le 6 mai dernier à Périgueux. La messe aura lieu le 12 juin prochain à 10h30.

Il semble par ailleurs que les annonces de la paroisse ne soient plus tenues à jour sur le site depuis le 23 mai dernier, il faut se rendre sur la page Facebook officielle – guère pratique pour les paroissiens, jeunes notamment, qui sont de moins en moins présents sur ce réseau social et se dirigent vers d’autres plus sécurisés et plus respectueux de leur vie privée (Telegram, Signal etc.)