Le père Landousies, responsable de la section francophone de la secrétairie d’État, prend sa retraite

À l’occasion d’une audience avec les prêtres du Collège Saint-Louis-des-Français de Rome, le Pape François a chaleureusement salué le père Jean Landousies, qui quittera à la fin du mois de juin sa charge de responsable de la Section française au sein de la Secrétairerie d’État.

Le religieux lazariste, né en 1946, ordonné prêtre en 1972, âgé aujourd’hui de 75 ans, est entré au service de la Secrétairerie d’État en 1995. Sous le pontificat du Pape François, il a notamment servi d’interprète lors des visites de chefs d’État francophones.

Diplômé d’une licence de théologie, il séjourne deux ans à Damas pendant sa jeunesse pour apprendre l’arabe. Fin connaisseur du Maghreb, il passe vingt ans en Algérie, où il est directeur du centre d’études diocésain d’Alger, puis secrétaire de la Conférence épiscopale régionale du Nord de l’Afrique (Algérie, Tunisie, Maroc, Libye) pendant onze ans. De retour à Paris, il dirige la Maison de Lazare pendant trois ans, avant de venir travailler à la Secrétairerie d’Etat, au Vatican, en 1995.

Le pape a annoncé que Mgr Landousies partirait pour Marseille:

« Et je profite pour le remercier publiquement, même devant L’Osservatore Romano, tout le monde, de son témoignage, qui m’a fait du bien à mainte reprise. Sa façon d’être m’a fait du bien. Il va s’en aller, mais il va exercer son ministère à Marseille, et il fera tant de bien avec cette capacité qu’il a d’accueillir tout le monde ; mais il laisse ici la bonne odeur du Christ, la bonne odeur d’un prêtre, d’un bon prêtre. Alors devant vous, je lui dis merci, merci pour tout ce que tu as fait. »