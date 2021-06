Karine Dalle nommée Secrétaire générale adjointe de la CEF

La CEF a nommé Mme Karine Dalle Secrétaire générale adjointe et Directrice de la communication, à compter du 1er septembre 2021, pour un mandat de trois ans.

Elle était déléguée de l’archevêque pour la communication du diocèse de Paris.

Elle succèdera à Monsieur Vincent Neymon, Secrétaire général adjoint, porte-parole et directeur de la communication depuis le 5 janvier 2015 et dont le second mandat arrivera à son terme le 31 août 2021.