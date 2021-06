Chelles (77) : la chapelle Sainte-Bathilde va être détruite et remplacée par une église de 800 places

C’est assez rare pour être signalé – la vieillissante chapelle Sainte-Bathilde de Chelles, en Seine-et-Marne, va être désacralisée après une dernière messe ce 7 juin puis démolie pour être remplacée par une église neuve de 800 places. Le temps des travaux, les objets du culte et les trois cloches vont être déménagés au centre paroissial de la Roseraie.

Construite en 1915 et réparée en 1960, avec adjonction d’un carillon, elle fut reconstruite en 1989 suite à des problèmes de vieillissement prématuré de la toiture, mais demeurait vieillissante et inadaptée. La nouvelle église sera flanquée d’une chapelle de semaine et d’un centre paroissial, avec salles et logements modernes pour les prêtres.

Chelles, 55.000 habitants, compte de nombreux chrétiens pratiquants d’origines immigrées (africains, tamouls) qui se pressaient dans la vieille chapelle. On remarquera que le projet de la nouvelle église est étonnamment traditionnel – avec un clocher latéral à bâtière (deux pans), typique des églises gothique d’Ile-de-France, des porches, un toit à deux pans sur la nef…