Service solennel pour l’abbé Aulagnier à Saint-Nicolas du Chardonnet

L’abbé Paul Aulagnier est célèbre pour avoir été le bras droit de Mgr Lefebvre pendant de nombreuses années. Premier prêtre à avoir été ordonné au sein de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, il en fut le supérieur du district de France pendant 18 ans et, à ce titre, il a posé toutes les bases du traditionalisme en France.

Un service solennel pour le repos de l’âme de l’abbé Paul Aulagnier sera célébré à Saint-Nicolas du Chardonnet, l’église parisienne de la Fraternité Saint-Pie X, samedi prochain, 12 juin à 10h30.

Au début des années 2000, des différends avaient abouti à l’exclusion de l’abbé Aulagnier de la Fraternité Saint-Pie X. Toutefois, l’attachement indéfectible de ce dernier à Mgr Lefebvre, à son œuvre, à ses principes faisaient que son retour fut sérieusement envisagé à plusieurs reprises. Seules des considérations humaines n’ont pas permis de concrétiser ces retrouvailles.

Par le passé, du fait de l’âpreté des guérillas propres aux querelles religieuses en France, certains responsables de la Fraternité Saint-Pie X avait parfois pu présenter un visage pour le moins exclusiviste et l’abbé Aulagnier lui-même n’avait pas été épargné en son temps par ce type de réaction.

La Fraternité a désormais cinquante ans. C’est tout à son honneur de dépasser ce genre de considération pour pouvoir, d’une part, célébrer à travers l’abbé Aulagnier les grandes heures de l’essor du traditionalisme française et, d’autre part, marquer sa gratitude à l’égard d’une figure essentielle sans laquelle elle ne serait objectivement pas grand-chose. Lorsque ses membres se perdent dans les polémiques et dans les jalousies à l’égard de ceux qui les imitent, la Fraternité Saint-Pie X semble recroquevillée. Mais lorsque, à l’image de son fondateur, elle présente un visage pionnier et fédérateur, elle reste respectée et admirée.