Mgr Olivier de Germay appelle au jeûne et à la prière

Pour vaincre certains démons, seuls le jeûne et la prière sont efficaces. L’archevêque de Lyon a décidé d’employer les grands moyens contre le projet de loi bioéthique.

Mgr Olivier de Germay propose d’avoir une intention lors de la prière universelle dominicale et de jeûner le vendredi pendant tout le mois de juin.

Voici trois propositions d’intentions de prière universelle.

En cette période de discussion des lois bioéthiques, nous te prions Seigneur pour les parlementaires et les politiques de notre pays. Qu’au-delà des luttes partisanes, ils puissent discerner au mieux ce qui est bon pour notre société, et en particulier pour les plus petits.

Nous te prions Seigneur pour toutes les personnes qui doivent faire un choix bioéthique difficile. Donne-leur ton Esprit d’amour pour les aider à discerner.

Dieu Tout-Puissant

qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures,

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,

répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.

(Prière pour notre Terre, Laudato Si)