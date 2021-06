Mgr François Fonlupt nommé archevêque d’Avignon

Le pape François a nommé ce jour, vendredi 11 juin, Monseigneur François Fonlupt, archevêque d’Avignon.

Jusqu’à présent, Monseigneur François Fonlupt était évêque de Rodez.

Monseigneur Georges Pontier demeure administrateur apostolique de l’archidiocèse d’Avignon jusqu’à l’installation de Monseigneur François Fonlupt.

Mgr François Fonlupt est né le 20 décembre 1954 à Allègre dans la Haute-Loire. Ordonné prêtre pour le diocèse de Clermont en 1979, son premier ministère l’amène à Issoire où il est vicaire et aumônier de lycée jusqu’en 1986 date à laquelle il devient aumônier national de la Jeunesse indépendante chrétienne féminine. En parallèle de cette charge, il reprend des études à l’Institut catholique de Paris. En 1990, il rentre dans le Puy-de-Dôme où il exerce différentes missions en paroisses et dans les services diocésains. En 2005, il est nommé vicaire épiscopal pour les doyennés ruraux, la formation, la catéchèse et le catéchuménat et pour le dialogue interreligieux. Le 2 avril 2011, le pape Benoît XVI le nomme évêque de Rodez. Il reçoit la consécration épiscopale le 5 juin 2011 en la cathédrale Notre-Dame de Rodez.

Au sein de la Conférence des évêques de France, Monseigneur François Fonlupt fut membre du Conseil permanent de 2013 à 2019. Il est président du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles depuis le 1er juillet 2019.

La messe d’installation de Mgr François Fonlupt sera célébrée le dimanche 11 juillet à 15 heures en la cathédrale Notre-Dame des Doms à Avignon.