Monseigneur Didier Noblot nommé évêque de Saint-Flour

Le pape François a nommé ce jour, vendredi 11 juin, Monseigneur Didier Noblot, évêque de Saint-Flour suite à l’acceptation de la démission que lui a présentée Monseigneur Bruno Grua.

Monseigneur Didier Noblot était jusqu’à présent curé de Nogent-sur-Seine (diocèse de Troyes).

Didier Noblot est né le 16 septembre 1965 à Bar sur Aube. Il est ordonné diacre et membre des Fraternités sacerdotales Jésus Caritas depuis 1991. Ordonné prêtre en 1992 pour le diocèse de Troyes. Il est prêtre en paroisse dans le doyenné de Bar-sur-Seine entre 1995 et 2010 et aumônier départemental du MRJC entre 1995 et 2010. Curé-doyen dans le pays d’Armance entre 1998 et 2006, il est également formateur au centre diocésain de formation permanente pour un cycle de formation au « savoir-être ecclésial » entre 2000 et 2006.

En janvier 2003, janvier 2004 et janvier 2005, il intervient en tant que professeur de Théologie pratique et ecclésiologie non permanent (en tant que fidei donum séjour court) au Grand séminaire Saint-Marc de Bangui.

Curé et animateur d’un des cinq espaces pastoraux du diocèse de Troyes dans l’Espace Plaine et Lacs entre 2006 et 2014, il est également membre du comité diocésain des animateurs laïcs en pastorale entre 2005 et 2010 et vicaire épiscopal pour la pastorale des jeunes entre 2006 et 2012.

Entre 2010 et 2014 il est secrétaire élu du conseil presbytéral et délégué diocésain pour la formation au ministère (DDFM) et prêtre accompagnateur à la direction interdiocésaine (Troyes et Langres) des établissements catholiques d’enseignement (DIDEC) entre 2010 et 2012.

De 2014 à 2021, il est curé et animateur d’un des cinq espaces pastoraux du diocèse de Troyes dans l’Espace Seine en plaine champenoise, et membre du conseil épiscopal.

Il est Secrétaire élu du conseil presbytéral de 2018 à 2020.

Entre 2012 et 2018, il est directeur adjoint du Service national pour l’évangélisation des jeunes et des vocations de la Conférence des évêques de France.

L’ordination sacerdotale de Monseigneur Didier Noblot aura lieu le 12 septembre 2021 à la cathédrale de Saint-Flour.

Monseigneur Bruno Grua est nommé administrateur apostolique pour gouverner le diocèse de Saint-Flour jusqu’à la prise de possession canonique de son successeur.