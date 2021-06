Dysfonctionnements dans le mode de gouvernance à la catho de Lyon

Depuis l’arrivée du père Olivier Artus à la catho de Lyon, plusieurs salariés disent craindre le Recteur ou craindre de perdre leur place. Voici quelques faits depuis son arrivée en septembre 2019.

Olivier Artus, né le 15 septembre 1954 à Lille, est un médecin, prêtre catholique et exégète, notamment spécialiste du Pentateuque, ancien vicaire général du diocèse de Sens-Auxerre. Il est, depuis le 1er juillet 2019, recteur de l’université catholique de Lyon (UCLy).

Mises à la retraite anticipée :

Mme M., Directrice des Ressources Humaines

Mme D., Secrétaire générale

Mme R., Directrice de la Formation humaine, ancienne Vice rectrice

Mme R., directrice de l’ESTRI, école de traduction et de communication internationale

Suppression de la chaire Arménie et du CRESO :

En ce temps de souffrance des Arméniens, Olivier Artus a supprimé la Chaire d’arménologie. Il a aussi supprimé le CRESO, Centre de Recherche en Entrepreneuriat Social, seul lieu de la catho s’intéressant à la Doctrine Sociale de l’Église

Contre-vérité :

Le 29 mai 2020, après la présentation d’un rapport d’enquête avec 22 témoignages contre Mme H., directrice de l’ESTBB, Olivier Artus déclare :

« Comment cela se fait-il que l’alerte n’arrive que maintenant ? Comment n’ai-je pas été mis au courant avant ? »

Or M. E et M R. l’avaient prévenu de vive voix dès 2019. Les membres du CSE (Comité Social et Économique) se sont étonnés de cette contre-vérité.

Le 29 septembre 2020, la DRH conclut la présentation de son rapport à une séance du CSE : Mme H. agit par « un management violent engendrant des souffrances importantes des salariés ». Malgré cela Olivier Artus soutient toujours cette directrice « au management violent ».

Manipulation d’une élection et colère :

Pour l’élection d’un nouvel enseignant chercheur à la faculté de philosophie, en mars 2020, Olivier Artus a imposé une unique candidate. Généralement l’offre est publique et les candidats très nombreux. Cette fois-là la fiche de poste était le CV de sa candidate. Toute autre candidature a été refusée et rejetée par Olivier Artus. Lors de « l’élection », il a hurlé parce que certains avaient voté contre.

Vices Recteurs en partance et/ou en souffrance :

Burn-out de M O. premier vice-recteur, avec un arrêt maladie d’un mois en juillet 2020 : deux mois d’absence avec les vacances d’août. A nouveau en arrêt maladie en 2021.

Démission de M. D., Vice-Recteur chargé des Affaires économiques et sociales, Secrétaire Général. Il a quitté l’UCLy.

M. G. a, dans un premier temps, été déchargé du Vice-Rectorat à la Recherche pour un poste de vice-recteur sans fonction définie. Il a démissionné de sa fonction de Vice-Recteur en mars 2021.

Licenciements :

M. S., enseignant chercheur de la faculté canonique de philosophie, licenciement sans aucun respect des règles canoniques

M. G., ancien doyen de la faculté de droit et de sciences économiques, ancien directeur adjoint à la recherche

M. Y., suppression de la chaire d’Arménologie

M. G., enseignant en philosophie

Le directeur de l’ILCF, institut de langue et de culture française

Démission du président de l’AFPICL :

L’AFPICL est l’association des fondateurs et protecteurs de l’institut catholique de Lyon. Il s’agit du conseil d’administration de la catho de Lyon. Son président M. T. a démissionné en mai 2021.