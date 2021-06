La Croix fait le procès de Mgr Cattenoz

La Croix publie un article à charge contre Mgr Jean-Pierre Cattenoz, archevêque émérite d’Avignon, où Mgr François Fonlupt a été nommé vendredi 11 juin.

Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique durant l’intérim, aurait reçu des témoignages d’abus d’autorité commis par Mgr Cattenoz. Interrogé par La Croix à ce sujet, Mgr Pontier déclare :

« La situation peut amener à se poser la question d’un éventuel abus d’autorité, oui. Cela interroge le jeu institutionnel de l’Église : car entre l’évêque et le pape, il n’y a pour ainsi dire pas d’échelons intermédiaires. L’institution ne doit-elle pas se donner les moyens d’entendre et d’accompagner la souffrance de ceux qui rencontrent de graves et durables difficultés avec leur évêque ? »

La Croix souligne que le vigoureux Mgr Cattenoz aurait provoqué avec des positions « sans concession » sur l’avortement, l’homosexualité, l’islam… La Croix oublie de mentionner la défense de l’identité catholique des établissements scolaires. Mgr Cattenoz avait lancé un pavé dans la mare de l’enseignement diocésain sur ce sujet, entrainant la réprobation de certains de ses confrères.

En face, on ne comprend pas bien, en lisant La Croix, si ce sont les prêtres ou les laïcs “”attachés à l’héritage de Vatican II” qui se plaignent. Mgr Cattenoz, en retraite dans le diocèse de Bayonne, n’a pas souhaité répondre à La Croix. Mais Mgr Marc Aillet a pris sa défense :

Le lynchage médiatique de Mgr Cattenoz auquel se prête La Croix est particulièrement indécent. C’est un scandale contre l’unité et la charité. Les catholiques soucieux de communion et adeptes de « Fratelli tutti » seraient en droit de boycotter ce quotidien. — Mgr Marc Aillet (@MgrMAillet) June 13, 2021

Sur les 84 prêtres en activité, plus une dizaine à la retraite ou en année sabbatique, La Croix a mené 35 entretiens de prêtres et laïcs et a trouvé une dizaine de prêtres diocésains qui se plaignent de l’évêque émérite. Une partie des laïcs travaillant à l’archevêché témoignent que Mgr Cattenoz avait « fort à faire » avec des prêtres diocésains soixante-huitards « rétifs à l’autorité ». De même la majorité des nombreux prêtres étrangers du diocèse sont reconnaissant envers Mgr Cattenoz. Et de nombreux laïcs sont reconnaissant pour l’impulsion missionnaire donnée au diocèse.

La Croix souligne le déficit du diocèse d’Avignon. Nous ne pouvons qu’inviter La Croix à se pencher sur les nombreux diocèses en état de crise financière…

Et l’on souhaite bien du courage au presbyterium avec Mgr Fonlupt…