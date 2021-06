Les Missionnaires de la Miséricorde reprennent la paroisse personnelle de la Croix Glorieuse (Strasbourg et Colmar)

Les Missionnaires de la Miséricorde sont arrivés en 2019 dans le diocèse de Strasbourg : à Logelbach (lieu historique de la messe traditionnelle dans le département du Haut-Rhin depuis 30 ans, avant que la communauté ne soit transférée à Colmar il y a quelques mois). L’abbé Florent Molin a pris la suite de l’abbé Leonhardt en charge de la communauté depuis 30 ans, tout en assurant une partie de la semaine son ministère à Strasbourg, puisque la paroisse personnelle comprend Strasbourg et Colmar. L’abbé Christian Gouyaud, curé de la paroisse personnelle de la Croix Glorieuse et curé de la paroisse Saint-Louis, quitte sa charge en septembre, lui aussi après 30 ans. La paroisse personnelle la Croix Glorieuse est donc confiée à l’abbé Florent Molin, qui en devient le curé en septembre, aider par l’abbé Montfort Gillet qui le rejoint à Strasbourg. La communauté reprend aussi l’aumônerie du Cours Herrade de Landsberg, école indépendante fondée en 2014 et qui compte une quarantaine d’élèves.

L’abbé Monfort Gillet donne quelques explications dans le bulletin paroissial de Saint-Georges (Lyon) où il était jusqu’ici :