Dijon : plus de 3000 signataires pour la supplique des fidèles de Saint-Bernard à l’évêque

Après l’incompréhensible décision début juin de l’archevêque de Dijon Mgr Minnerath de renvoyer les deux prêtres de la FSSP et de mettre fin en septembre a l’existence de la communauté de fidèles de Saint-Bernard (plus de 300 fidèles) après 24 ans de présence de la FSSP, des fidèles ont adressé une supplique à leur archevêque.

On peut la signer ici

A ce jour elle a dépassé les 3200 signatures, ce qui témoigne à la fois d’un rayonnement de la communauté de fidèles de Saint Bernard et que la décision de Mgr Minnerath suscite incompréhension, peine et tristesse pour beaucoup de catholiques, quel que soit leur rite.

Par ailleurs les fidèles ont réalisé une vidéo pour faire connaître leur demande à l’archevêque et ont une page Facebook, qui elle même a dépassé les 1000 “j’aime“.

Pendant ce temps, l’archevêque qui semble de plus en plus éperdu, multiplie les communiqués lunaires qui témoignent de son refus d’écouter ses propres fidèles, au motif de considérations byzantines qui échappent au commun des mortels.

Et quelle est cette “église conciliaire” dont Mgr Minnerath serait le chef, et dont il rappelle l’existence à longueur de communiqués ? N’est elle pas une, sainte, Catholique et universelle ?

Il est temps que charité, miséricorde, écoute et raison reviennent dans le coeur de l’archevêque de Dijon. Le Concile Vatican II rappelait, au sujet de la charge pastorale des évêques : “Dans l’exercice de leur charge de père et de pasteur, que les évêques soient au milieu de leur peuple comme ceux qui servent, de bons pasteurs connaissant leurs brebis et que leurs brebis connaissent, de vrais pères qui s’imposent par leur esprit d’amour et de dévouement envers tous et dont l’autorité reçue d’en haut rencontre une adhésion unanime et reconnaissante”.