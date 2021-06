Les 20 et 27 juin prochains, les Français sont invités aux urnes pour désigner leurs représentants lors des élections régionales et départementales. Pour l’Eglise, exercer son droit de vote, c’est exercer sa liberté. Mais comment, en tant que catholiques, pouvons-nous voter en conscience ? L’épiscopat s’élève contre l’abstention mais il regrettable de ne pas rappeler les principes non négociables :