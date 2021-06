Prêtre défroqué : communiqué de l’évêque de Saint-Denis

Chaque année, des prêtres quittent le ministère, pour diverses raisons, et finissent bien souvent par être réduits à l’état laïc. L’épiscopat ne communique pas sur les chiffres de ces défections. Il semble qu’elles restent importantes malheureusement.

Récemment, un prêtre du diocèse de Saint-Denis s’est répandu dans les médias, évoquant sa nouvelle vie avec une femme.

Mgr Pascal Delannoy a donc publié un communiqué, à propos des prises de paroles du p. Marc Fassier :

Aux fidèles du diocèse de Saint-Denis-en-France,

Aux prêtres et aux diacres,

Un grand nombre d’entre vous sont étonnés, choqués, voire blessés, par les déclarations de l’abbé Marc Fassier dont plusieurs médias se font l’écho. Quand un prêtre exprime son intention de quitter le ministère c’est toujours une souffrance pour son évêque, ses frères prêtres, les diacres et les fidèles laïcs.

Le 30 mars dernier, sur le média « Louie Média », l’abbé Marc Fassier reconnaissait vivre une situation contraire à la promesse prononcée au jour de son ordination diaconale, à savoir l’engagement au célibat.

Comme le prévoit le code de droit canonique, j’ai alors pris à l’encontre de l’abbé Marc Fassier une mesure de suspense de l’exercice de l’ordre sacré. Depuis le 10 mai 2021 il ne lui est donc plus permis de poser aucun acte du ministère sacerdotal.

L’abbé Marc Fassier demeure prêtre et ce, jusqu’à l’éventuelle décision canonique de perte de l’état clérical. Comme tout prêtre du diocèse, il continue de bénéficier de son traitement mensuel et des assurances sociales maladie et vieillesse.

L’Eglise n’abandonne pas les prêtres qui souhaitent, à leur initiative, quitter le ministère. Tout en souffrant de leur décision elle les accompagne au mieux sur le nouveau chemin qu’ils choisissent de prendre en souhaitant que celui-ci leur apporte la sérénité et la paix.