Etats-Unis: la défaite des évêques “bergogliens” ?

Dans le cadre de l’assemblée générale annuelle des évêques des Etats-Unis (l’USCCB), on annonçait un résultat plus serré pour l’accord sur la rédaction d’un texte rappelant la “cohérence eucharistique”, c’est-à-dire le respect dans leur comportement de l’enseignement de l’Eglise de la part de tous ceux qui accèdent à la communion eucharistique. Ce rappel devait concerner tous ceux qui agissent publiquement: les hommes politiques. Certains estimaient qu’au mieux, il y aurait 60% des évêques à voter pour, soit une majorité absolue, mais nullement significative. Or non seulement les évêques ont donné leur accord, mais ils l’ont fait avec 75% des suffrages exprimés, soit plus des deux tiers requis… 168 évêques ont donc voté pour, 55 contre et 6 se sont abstenus. Pour les évêques hostiles à ce sujet “sensible”, qui risque de compliquer leurs relations avec le nouveau pouvoir “Démocrate”, c’est une défaite.

Depuis plusieurs mois, à la suite de l’élection de Joe Biden, certains évêques s’inquiétaient de la confusion grandissante qui laisse entendre que l’on pouvait participer à la messe et admettre des décisions contraires à l’enseignement moral de l’Eglise. La troisième journée de la réunion de la conférence des évêques des Etats-Unis a donc été décisive. On notera l’amertume de la presse progressiste américaine, accusant les évêques de désobéissance à Rome, alors qu’ils se contentaient de rappeler l’enseignement de l’Eglise.

Source: The Pillar