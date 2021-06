Beaujolais : le père Timothée Pattyn bénit les vignes en ULM

Ancien prêtre de la FSSP à Lyon, puis de la communauté Saint-Georges avant de rejoindre la paroisse de la Trinité en Beaujolais (Villié-Morgon), une paroisse qui rassemble jusqu’à 600 fidèles tous les dimanches, le père Tmothée Pattyn a béni les vignes en ULM ce 14 juin.

“Et pour aller dans les airs, exit la soutane, place à la combinaison de vol. L’abbé a survolé les 10 crus de Beaujolais qu’il a béni depuis le ciel rhodanien“, explique Aleteia.

“L’idée de donner la bénédiction de la part du Seigneur n’est pas neuve. Elle trottait dans la tête du prêtre depuis plusieurs mois : « On avait pensé voler en avion avec le Saint-Sacrement. » Mais mesures sanitaires et mauvais temps obligent, le projet a été repoussé. Il a finalement pu se réaliser en ULM et sans le Saint-Sacrement, certes, mais cela n’a pas entamé l’enthousiasme des fidèles. « Les paroissiens étaient prévenus sur le groupe Whatsapp. Ils savaient qu’entre 8h20 et 10h30 je survolerai leurs maisons pour les bénir. » Saône, vignes et habitations : la vue panoramique devait être exceptionnelle“.