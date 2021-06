Le dernier numéro de la revue d’Una Voce vient de paraître : n°332 Mai et Juin 2021. Le dossier de ce numéro est consacré aux Musiques d’hier et d’aujourd’hui où le lecteur pourra faire connaissance avec le luth et bien sûr avec les orgues qui ont toujours une part importante dans la liturgie.

La revue poursuit également son dossier ‘chant grégorien’ sur les modes grégoriens.

