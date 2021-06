Diocèse de Tarbes Lourdes : Mgr Brouwet donne-t-il dans le cléricalisme ?

A plusieurs reprises depuis quelques années, le Pape François a mis en garde le clergé contre le cléricalisme, “véritable perversion” qui cache de “graves problèmes“, des “déséquilibres” et des “problèmes moraux“, tout en étant une attitude “fondamentalement hypocrite”. Mgr Brouwet, l’évêque de Tarbes Lourdes – où se trouve d’ailleurs la très sulfureuse fausse abbaye de Tarasteix – devrait méditer sur les propos du Pape.

Il se trouve en effet que localement, l’évêque est très décrié, notamment à Lourdes où il a été déchargé en juin 2019 de la gestion des sanctuaires, notamment pour relancer la dévotion populaire qui a été mise sous le boisseau au profit du business, sans parvenir toutefois à relancer le sanctuaire en perte de vitesse – et le Covid depuis n’a rien arrangé.

Le Motu Proprio à Arreau : “Ne me parlez pas de la messe tradi, je n’en veux pas !”

Alors que Mgr Brouwet est réputé être favorable à la messe traditionnelle, ce ne semble pas être le cas en réalité. A partir de 2014, le curé d’Arreau, dans la vallée d’Aure au sud des Hautes-Pyrénées, s’est mis à célébrer la messe traditionnelle, en application du Motu Proprio.

Cependant, ça n’a duré que deux ans. Lorsque le curé est parti comme missionnaire en Colombie, explique un fidèle sur le Forum Catholique deux ans plus tard, “le vicaire d’une paroisse voisine était prêt à prendre la relève, mais sans autorisation (il n’est pas curé) il ne peut pas la dire. Nous avons été priés d’assister un 1er dimanche fin août à la messe ordinaire, pour montrer notre bonne volonté, puis d’aller à un office présidé par Mgr Brouwet dans les environs. A la sortie de la messe, un père de famille nombreuse a voulu remercier l’évêque d’avoir accordé à l’abbé Petit les pouvoirs pour le confirmer. L’évêque l’a quasiment coupé pour lui dire “Ne me parlez pas de la messe tradi, je n’en veux pas !”. Résultat : ces fidèles sont bons pour faire 100 km de route et d’autoroute (avec péages…) pour aller à Tarbes“.

Une école libre interdite de s’appeler Sainte-Bernadette

Lorsque des parents d’élèves ont voulu lancer en 2015 une école hors contrat catholique à Tarbes, l’évêché a exigé d’en être. Un an plus tard, l’évêché s’est retiré et les parents d’élèves ont lancé leur école seuls, sans l’appui financier de l’évêché. Cependant, bien que le diocèse n’a pas mis un sou, l’évêque a exigé que l’école ne prenne pas le patronage d’un saint, et surtout, pas de sainte Bernadette.

L’évêque se serait-il cru seul dépositaire de l’image et du nom de sainte Bernadette ? Il n’a cependant pas été suivi, et l’école, contre vents et marées, existe toujours à ce jour – elle dispose depuis deux ans de locaux qu’elle a pu acquérir, à 500 mètres à peine de la cathédrale, et à 550 mètres à vol d’oiseau de la maison diocésaine.

Mais ce ne sont pas les seules vexations, et de loin, que Mgr Brouwet inflige à ses fidèles qui lui semblent trop traditionnels…