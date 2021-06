Nouveau plaidoyer épiscopal en faveur de l’immigration

Avec tristesse, nous observons le manque d’espoir qui pousse les personnes en détresse à se faire exploiter par les trafiquants et à ajouter aux profits de leur commerce illégal.

Nous sommes encouragés par ceux qui offrent généreusement un soutien financier et matériel, du temps et des compétences, un abri et un logement, quelle que soit leur croyance religieuse. Ils ignorent les mythes qui mènent aux préjugés et à la peur qui empêchent de créer de nouvelles politiques constructives qui vont au-delà de la fermeture des frontières et de l’emploi de plus de personnel de sécurité. Les histoires de chacun doivent être entendues avant que les décisions concernant leur avenir leur soient annoncées.

Nous exhortons les croyants qui se rassemblent dans les lieux de culte le long des frontières des états européens à prier et à recueillir des informations pour soutenir le plaidoyer pour un meilleur traitement de tous les hommes, femmes et enfants vulnérables.

Pour nous-mêmes, nous voulons encourager les habitants de nos régions à créer un climat d’accueil et de compréhension pour ceux d’autres nations qui partagent les espoirs et les besoins de toute l’humanité.