Pass sanitaire obligatoire pour assister aux ordinations du diocèse de Fréjus-Toulon

Dimanche 27 juin, 6 nouveaux prêtres et 3 diacres seront ordonnés seront ordonnés par Mgr Dominique Rey, au domaine de la Castille. Cette cérémonie est ouverte à tous, dans la limite de 2.300 personnes. Mais le Diocèse de Fréjus-Toulon et le Domaine de La Castille demandent à ce que chaque personne venue y assister soit détentrice d’un pass sanitaire (soit un test PCR de moins de 72h, soit une vaccination complète), attestant de bonne foi de son état de santé. Une fois sur l’esplanade, les visiteurs seront assis à distance les uns des autres, avec masque obligatoire. A l’entrée, des masques pourront d’ailleurs être fournis par les vigiles à ceux qui n’en auraient pas et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition.

Lors de la messe de clôture du dernier pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté à Chartres, Mgr Rey s’était pourtant élevé contre cette hystérie hygiéniste :