Réorganisation du diocèse de Nantes

Monseigneur Percerou, évêque de Nantes, annonce :

Chers amis,

La rentrée pastorale 2021 verra une réorganisation de deux de mes conseils : le Conseil Épiscopal et le Conseil Épiscopal Élargi. Aussi, je souhaiterais vous en donner le contenu et l’esprit.

Le Conseil Épiscopal :



Il est le Conseil privé de l’évêque et a plutôt un rôle pastoral. Le Conseil Episcopal réfléchit aux impulsions pastorales à donner au diocèse, prévoit les nominations des prêtres et des diacres, se préoccupe des services diocésains et des mouvements, envisage les missions à confier aux laïcs, règle les divers problèmes qui ne manquent pas… Il est amené à collaborer de manière étroite avec les autres conseils (conseil des doyens, conseil presbytéral, Conseil Diocésain pour les Affaires économiques…) dont il tient compte des travaux et à qui il peut confier des sujets de réflexion. Par la diversité des points de vue, le Conseil Épiscopal aide l’évêque à prendre du recul pour analyser les situations avec sérénité et mieux discerner les choix à opérer et les décisions à prendre.

A compter de la rentrée prochaine, il accueillera, en plus des pères François RENAUD et Sébastien de GROULARD, vicaires généraux :

Les pères Jérôme CHEREAU et Loïc LE HUEN, madame Véronique DELBENDE et monsieur Xavier de MASSOL, diacre.

Il se réunira un vendredi sur deux.

L’équipe épiscopale, composée de l’évêque et des vicaires généraux, se réunira le vendredi en alternance avec le Conseil Épiscopal.

Le Conseil Épiscopal élargi devient le Conseil des Délégués Épiscopaux :



Les délégués épiscopaux accompagnent, au nom de l’évêque, les grands secteurs pastoraux du diocèse. A compter de la rentrée prochaine, ils se réuniront avec l’évêque et les vicaires généraux 5 fois dans l’année pour partager ensemble leurs préoccupations et s’informer mutuellement de la vie des services diocésains qu’ils accompagnent. Ils apporteront leur discernement sur les projets pastoraux du diocèse, de manière à éclairer l’évêque et à en être les ambassadeurs sur leurs lieux de mission. Il sera composé de :

Monsieur Xavier Brunier , diacre, délégué épiscopal pour la diaconie Madame Françoise COQUEREAU , déléguée épiscopale pour l’initiation et la formation chrétienne Monsieur Frédéric DELEMAZURE , délégué épiscopal pour l’Enseignement Catholique Madame Joanne FULTON-TRANVOIZ , déléguée épiscopale pour la pastorale de la santé Le père Serge LERAY , délégué épiscopal pour la vie consacrée Monsieur Jean-Michel MAILLET , délégué épiscopal pour les mouvements et associations de fidèles Monsieur Yves PITTARD , délégué épiscopal pour le dialogue, la culture et la société Le père Raphaël SANTAGOSTINI , délégué épiscopal pour la jeunesse



Je remercie les membres de ces deux conseils pour leur disponibilité au service de l’animation pastorale de notre diocèse. Que l’Esprit-Saint nous éclaire pour discerner ce qui est bon et juste.

Et voici les nominations à compter du 1er septembre 2021

L’abbé Raphaël SANTAGOSTINI (Saints-Évêques-de-Nantes) est également nommé Délégué Épiscopal à la jeunesse.

L'abbé Loïc LE HUEN (Notre-Dame-de-Nantes) est également nommé Délégué Épiscopal à l'information.

L'abbé Sébastien de GROULARD , vicaire général, est également nommé recteur de la cathédrale

L'abbé Serge LERAY (Saints-Riowen-et-Méréal-sur-Vilaine) est nommé auxiliaire de la cathédrale

(Saints-Riowen-et-Méréal-sur-Vilaine) est nommé auxiliaire de la cathédrale L’abbé Michel LEROY (Saint-Pierre-de-l’Océan) est chargé de mission pour le suivi des travaux de la Cathédrale.

Notre-Dame-de-Nantes (Nantes)

L’abbé Dominique REDOULEZ (Saint-Vincent-des-Vignes) est nommé coopérateur.

Saint-Donatien et ensemble paroissial Sainte-Elisabeth / Saint-François-de-Sales (Nantes)

Le Père Bertrand FAYOLLE (Chemin Neuf), avec l’accord du Supérieur général de l’Institut du Chemin Neuf, est nommé curé de ces trois paroisses.

Le Père Joe NAÏM (Chemin Neuf), avec l'accord du Supérieur général de l'Institut du Chemin Neuf, est nommé coopérateur pour ces trois paroisses.

L'abbé Michel MAINDON (auxiliaire pour Sainte-Elisabeth et Saint-François-de-Sales) rendra des services à ces trois paroisses.

Saint-Clément (Nantes)

L’abbé Hubert VALLET (Saint-Jean-Paul-II) est nommé curé.

L'abbé Pierre AUBINEAU est nommé auxiliaire.

Saint-Jean-Paul II (Nantes)

L’abbé Yann VIGNON (Saint-Luc-de-Bretagne) est nommé curé.

Sainte-Madeleine (Nantes)

L’abbé Jean-Baptiste SIBOULET (Communauté de l’Emmanuel) (diocèse de Nanterre), avec l’accord du Modérateur de la Communauté de l’Emmanuel, est nommé coopérateur.

L'abbé Bernard PETER (Communauté de l'Emmanuel), avec l'accord du Modérateur de la Communauté de l'Emmanuel, est nommé coopérateur.

ZONE PASTORALE NANTES-NORD

L’abbé Benoît LUQUIAU est nommé doyen pour la zone pastorale Nantes-Nord.

Sainte-Bernadette-et-Saint-Léger-d’Orvault

Sautron

L’abbé Michel LEROY (Saint-Pierre-de-l’Océan) est nommé curé de ces deux paroisses.

Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres (La Chapelle-sur-Erdre)

L’abbé Stéphane BLIN (Saint-Vincent-des-Vignes) est nommé curé.

Sainte-Luc-de-Bretagne (Saint-Etienne-de-Montluc)

L’abbé Nicodème Esbey ATTOUBOU (Sainte-Marie-du-Val-de-Sèvre) est nommé administrateur.

L'abbé Hubert CHAMPENOIS (Cathédrale) est nommé auxiliaire.

ZONE PASTORALE NANTES-SUD

L’abbé Daniel ORIEUX est nommé doyen pour la zone pastorale Nantes-Sud.

Sainte-Anne-de-Goulaine (Haute-Goulaine et Basse-Goulaine)

Le Père Francis ATHIMON (SMA) (Côte d’Ivoire), avec l’accord du Provincial de la Société des Missions Africaines, est nommé auxiliaire.

Saint-François-des-Coteaux (Vertou)

L’abbé Didier DRONNEAU (Sainte-Croix-de-Montfort) est nommé curé.

Saint-Jacques-Saint-Jean-Sainte-Famille (Saint-Sébastien-sur-Loire)

L’abbé Emmanuel MUSTIÈRE (études) est nommé curé.

L'abbé Jean-Louis GRATAS (coopérateur pour Saint-Jacques-Saint-Jean-Sainte-Famille) est nommé auxiliaire.

Saint-Joseph-de-la-Vallée (Bouguenais) et Saint-Jacques-sur-Loire (Le Pellerin)

L’abbé Gérard EPIARD (coopérateur pour Saint-Joseph-de-la-Vallée et Saint-Jacques-sur-Loire) est nommé auxiliaire pour ces deux paroisses.

Saint-Pierre-du-Lac (Bouaye)

L’abbé Jérôme CHÉREAU, curé de Saint-Joseph-de-la-Vallée et de Saint-Jacques-sur-Loire et administrateur de Saint-Pierre-du-Lac, est également nommé curé de cette paroisse.

ZONE PASTORALE NANTES-OUEST

Bienheureux-Marcel-Callo (Nantes)

Le Père Laurent ORE (SMA), avec l’accord du Provincial de la Société des Missions Africaines, est nommé curé.

Saint-Hermeland-sur-Loire (Saint-Herblain)

L’abbé Pierre LEMAITRE (Saint-Joseph-et-Saint-Georges) est nommé coopérateur.

ZONE PASTORALE NANTES-EST

Saint-Joseph-et-Saint-Georges (Nantes)

L’abbé Philippe RIO , curé de La Trinité-de-l’Eraudière, est également nommé curé de cette paroisse.

L'abbé Alain KRAUTH (diocèse de Bourges), avec l'accord de l'archevêque de Bourges, est nommé auxiliaire.

ZONE PASTORALE SAINT-NAZAIRE – BRIÈRE

L’abbé Arnaud LAGANIER est nommé doyen pour la zone pastorale Saint Nazaire-Brière.

Sainte-Pierre-de-l’Océan (Saint-Nazaire)

L’abbé Philippe GIRARD (Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres) est nommé curé.

ZONE PASTORALE PRESQU’ÎLE GUÉRANDAISE



Notre-Dame-et-Sainte-Thérèse-de-La-Baule et La Trinité-d’Escoublac-Pornichet

L’abbé Benoît LARONZE est nommé coopérateur pour ces deux paroisses.

Saint-Yves-de-la-Côte-Sauvage

L’abbé Edouard ROBLOT (Délégué épiscopal pour la Jeunesse, aumônier des étudiants) rendra des services.

ZONE PASTORALE SILLON

Sainte-Anne-en-Guémené-Plessé (Guémené-Penfao) et Saints-Riowen-et-Méréal-sur-Vilaine (Fégréac)

L’abbé Arnaud de GUIBERT (Saint-Jean-le-Baptiste-en-Retz et Saint-Gildas-de-la-Mer) est nommé curé de ces deux paroisses.

L'abbé Hubert LEBRETON (curé de Sainte-Anne-en-Guémené-Plessé) est nommé auxiliaire pour ces deux paroisses.

Saint-Benoît-d’Herbignac (Herbignac)

L’abbé Darius LUTENDE (Sainte-Bernadette-et-Saint-Léger-d’Orvault et Sautron) est nommé curé.

Sainte-Croix-de-Montfort (Pont-Château)

Le Père Santino BREMBILLA (SMM), avec l’accord du Supérieur provincial des Montfortains, est nommé administrateur.

Notre-Dame-de-la-Paix-sur-Isac (Blain)

L’abbé Maurice FORTUN (Saint-Benoît-d’Herbignac) est nommé auxiliaire.

ZONE PASTORALE CHÂTEAUBRIANT

Saint-Clair-en-Pays-Nozéen (Nozay) et Saint-Guénolé-en-Pays-de-la-Mée (Derval)

L’abbé Jean-Michel POUPARD (au service dans le diocèse de Vannes) est nommé auxiliaire pour ces deux paroisses.

ZONE PASTORALE PAYS-DE-RETZ

Saint-Jean-le-Baptiste-en-Retz (Pornic) et Saint-Gildas-de-la-Mer (La-Plaine-sur-Mer)

L’abbé François-Xavier HENRY (Saint-Luc-de-Bretagne) est nommé curé de ces deux paroisses.

Sainte-Anne-Françoise-en-Retz (Sainte-Pazanne)

L’abbé Dominique GUILLOTEAU (coopérateur pour Sainte-Anne-Françoise-en-Retz) est nommé auxiliaire.

ZONE PASTORALE VIGNOBLE

Sainte-Marie-du-Val-de-Sèvre (Clisson)

L’abbé Camille GOMIS, avec l’accord de l’évêque de Ziguinchor (Sénégal), est nommé coopérateur.

Saint-Vincent-des-Vignes (Vallet)

L’abbé Hervé GODIN (Sainte-Croix-en-Châteaubriant et Saint-Joseph-du-Don) est nommé curé.

Saint-Barthélemy-entre-Loire-et-Divatte (Le Loroux-Bottereau)

L’abbé Albert DURET (auxiliaire pour Saint-Barthélemy-entre-Loire-et-Divatte) devient prêtre résident.

AU SERVICE DES MOUVEMENTS

L’abbé Gilles BAUDRY devient également aumônier de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne de la Fédération de Saint-Nazaire.

L'abbé Frédéric CAILLER devient également aumônier diocésain de l'Action Catholique des Enfants.

L'abbé Hubert LEBRETON devient également aumônier diocésain du Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne.

L'abbé Philippe RIO devient également aumônier diocésain de l'Action Catholique Ouvrière.

Le Père Etienne SANDA (SMA), avec l'accord du Provincial de la Société des Missions Africaines, devient également aumônier de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne de la Fédération de Nantes.

POUR LES SERVICES DIOCÉSAINS

Pastorale de la Jeunesse

L’abbé Jean-Baptiste SIBOULET (Communauté de l’Emmanuel), avec l’accord du Modérateur de la Communauté de l’Emmanuel, est également nommé responsable de l’Aumônerie des étudiants.

Initiation et Formation chrétiennes

L’abbé Emmanuel MUSTIÈRE est également nommé responsable du Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle.

Pastorale des Prisons

L’abbé Dominique REDOULEZ est également nommé aumônier pour le service de l’Aumônerie Catholique du Centre de Détention de Nantes.

POUR UNE MISSION D’ÉTUDES

L’abbé Edouard ROBLOT (Délégué épiscopal pour la Jeunesse, aumônier des étudiants) est envoyé pour une mission d’études de deux ans à la Faculté de Théologie de l’Institut Catholique de Paris.

AU SERVICE DE MAISONS ET DE COMMUNAUTÉS

L’abbé Michel BONNET (Saint-Donatien et Sainte-Elisabeth / Saint-François-de-Sales) est nommé au service de l’aumônerie du Monastère des Clarisses (Nantes).

L'abbé Yves CHÉREAU (Saint-Clément) est nommé au service de l'aumônerie du Monastère de la Visitation (Nantes).

L'abbé Michel MAINDON poursuivra son service dans l'équipe d'aumônerie des maisons de retraite de la maison Saint Joseph, de la Grande Providence et de l'Enchanterie.

AU SERVICE DE L’OFFICIALITÉ

L’abbé Serge LERAY est également nommé vice-official pour le diocèse de Nantes par les évêques de la province ecclésiastique.

L'abbé Dominique REDOULEZ est également nommé juge à l'Officialité par les évêques de la province ecclésiastique.

POUR UNE AUTRE MISSION