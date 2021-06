Dernière messe en forme extraordinaire à Salency

L’abbé Michel Mallet, en charge de la messe en application du Motu Proprio à Salency (diocèse de Beauvais), indique sur le Forum Catholique la fin de la célébration de cette messe dans la forme extraordinaire.

Depuis déjà des mois, je m’interrogeais sur la possibilité de maintenir cette Messe.

En effet, du fait de la peur du covid, de diverses défections, des déménagements des uns, du vieillissement des autres, le nombre de participants suscitait une inquiétude légitime ; et l’absence d’organiste et de véritable chorale pesait sur les perspectives.

De même que le fait que je réside à Beauvais, à l’autre bout du diocèse.

De plus, j’avais prévu de suspendre provisoirement cette messe en juillet-août (je remplacerai le célébrant de Venette).

Notre Evêque a décidé de mettre fin à cette messe : “Ils iront à Venette”. [NDLR : Compiègne]

J’applique donc cet ordre à la date déjà prévue pour la suspension de l’été, c’est-à-dire ce dimanche 27 juin à 10 h 30.

Je demande très vivement aux “liseurs” du Forum Catholique de ne pas faire de commentaires – et surtout pas de commentaires désagréables à l’égard de notre Evêque !…

Ce serait totalement contre-productif.