Fermeture partielle du grand séminaire de Metz

Voici le communiqué publié le 25 juin par les évêques de la Province de Besançon. Une nouvelle liquidation, conséquence du printemps de l’Eglise qui n’est pas arrivé… :

En 2001, les évêques de Lorraine ont décidé l’organisation actuelle : une année de propédeutique à Nancy, cinq ou six années de formation au grand séminaire interdiocésain à Metz et la formation continue des jeunes prêtres sur la région.

Un contexte nouveau s’est dessiné.

Une nouvelle Charte vient préciser les modalités de la formation initiale et continue pour les prêtres en France. Les insistances de ce texte sont liées au contexte des jeunes générations :

L’importance d’une formation intégrale par l’articulation entre les quatre dimensions humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale ;

Une communauté de séminaristes suffisamment étoffée pour permettre la qualité de la vie spirituelle et l’émulation dans la réflexion théologique, l’ouverture à la diversité de la vie des Églises particulières ;

Une équipe de formateurs stable composée de prêtres et de laïcs compétents et disponibles pour permettre aux séminaristes un discernement sincère et ouvert.

Depuis plusieurs mois, une réflexion est menée sur l’avenir des lieux de formation dans l’Est de la France, en partenariat entre les recteurs des séminaires et les évêques.

Réunis début juin 2021, les évêques de Lorraine et de Franche-Comté ont décidé de faire évoluer cette organisation de la formation initiale, pour correspondre davantage aux réalités actuelles et à la Charte nationale. En effet, la baisse du nombre de candidats et la difficulté de détacher des formateurs à plein temps pour le séminaire de Lorraine qui est à Metz, nous conduisent à prévoir pour la rentrée de septembre 2022 une nouvelle organisation de la formation initiale :

La propédeutique (une ou deux années de discernement), qui est organisée actuellement à Nancy, sera établie à Metz sur le site du grand séminaire.

Pour la formation philosophique et théologique, les candidats seront ensuite envoyés prioritairement au séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux.

La formation continue des jeunes prêtres s’organisera à Metz après leur ordination.

Cette évolution aura lieu en deux temps :

Dès la rentrée de septembre 2021, débutera le partenariat avec le séminaire d’Issy-les-Moulineaux pour les candidats en cours de formation. Les diacres et séminaristes en stage pastoraux seront toujours accompagnés par le séminaire de Lorraine.

Pour septembre 2022, la nouvelle organisation se met en place avec le transfert de la propédeutique à Metz.

Cette décision, même difficile, nous encourage tous à réfléchir à notre responsabilité commune quant à l’appel de candidats prêts à donner leur vie pour le Christ et l’Église.

En cette période, nous pensons aux séminaristes, premiers concernés par cette décision. Ils peuvent compter sur notre accompagnement dans les changements qu’engendre le fait de rejoindre un nouveau lieu de formation.

Nous remercions chaleureusement pour leur investissement l’ensemble des formateurs et en particulier le recteur du grand séminaire de Lorraine.

Le souci premier de cette évolution demeure celui de servir au mieux la formation des prêtres pour le bien de l’Église et de sa mission au sein de la société.

Metz, le 25 juin 2021

Mgr Jean-Luc Bouilleret, archevêque de Besançon

Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque de Metz

Mgr Jean-Louis Papin, évêque de Nancy et Toul

Mgr Jean-Paul Gusching, évêque de Verdun

Mgr Didier Berthet, évêque de Saint-Dié

Mgr Jean-Luc Garin, évêque de Saint-Claude

Mgr Jean-Pierre Vuillemin, évêque auxiliaire de Metz

P. Louis Groslambert, administrateur diocésain de Belfort