Saint-Nicolas de Bourgueil : un appel aux dons pour reconstruire l’église

Samedi 19 juin une tornade a ravagé le bourg de Saint Nicolas de Bourgueil à l’ouest de la Touraine, decapitant la flèche du clocher et faisant tomber une partie de la toiture de l’église sur les voûtes. Un appel aux dons pour l’église vient d’être lancé par la Fondation du patrimoine.

“Les riverains expliquent que lorsque le clocher s’est effondré, le bruit a été tel que plusieurs personnes ont cru qu’une bombe avait explosé non loin de chez eux. D’autres ont eu leurs vitres brisées, leur toit endommagé ou leur voiture abîmée par le passage de la tornade et les gravats qu’elle charriait. En ce qui concerne l’église, les habitants de ce petit village de Touraine redoutent désormais une possible intervention d’abattement total du clocher, qui pourrait blesser quelqu’un en s’effondrant davantage. Les saint-nicolaisiens sont en effet très attachés à leur église, le curé de la paroisse, Benoît Laurens, va même jusqu’à parler de « mini Notre-Dame » pour la décrire, bien que les édifices aient assez peu de points communs, explique Connaissance des Arts.

Selon ” les premières estimations, la reconstruction de l’église pourrait coûter jusqu’à 3 millions d’euros”, sur un total de 10 millions d’euros de dégâts dans la commune – où la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été demandé.

Un parapluie en tôle a été installé au dessus du toit éventré de l’église pour éviter l’aggravation des dégâts. L’appel aux dons a déjà collecté 7000€ sur un premier objectif de 30.000.

Au moins une autre église a été touchée de plein fouet par une tornade en France depuis début 2021 – en mars la toiture du choeur de l’église de Vendegies au Bois (Nord) avait été soufflée.