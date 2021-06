Sarthe : plus qu’un seul séminariste dans le département

Un article du Maine Libre du 27 juin se penche sur le manque de prêtres en Sarthe, dans le diocèse du Mans. Il ne reste en effet plus qu’un seul séminariste.

“L’abbé Amaury de La Motte Rouge le confirme : le nombre de prêtres en Sarthe baisse au fil des années. Mais il ne veut pas dramatiser“.

“La Sarthe compte 106 prêtres. 44 d’entre eux ont plus de 75 ans, un seul a moins de 35 ans – ce dimanche, ils seront trois, avec Gaël Catalano et Antoine Clément, prêtres diocésains. Après leur ordination, il ne restera plus qu’un seul prêtre en formation, le frère Michel, un religieux de la congrégation des Bienheureux martyrs de Corée. Il deviendra diacre l’année prochaine puis prêtre probablement l’année d’après.

Mais après lui, plus aucun prêtre ne sera ordonné dans les prochaines années. Des jeunes sont en fondation spirituelle, c’est-à-dire qu’ils se préparent à entamer leur séminaire. Mais la formation prend au moins six ans…​, lâche l’abbé Amaury de La Motte Rouge”.

Même si ce désert spirituel peut être relativisé – il y a peut être des sarthois dans d’autres séminaires diocésains ou traditionnalistes, s’interroge un liseur du Forum Catholique, il ne doit pas être négligé.

A titre de comparaison, le diocèse de Langres, souvent décrit comme un désert catholique après avoir bénéficié de “l’apostolat” des prêtres ouvriers (Saint Dizier, Fayl-Billot, Culmont-Chalindrey) qui ont laissé derrière eux le néant, connait une renaissance des ordinations avec quatre nouveaux prêtres en cinq ans, pour une quarantaine de prêtres en tout – la dernière ordination a eu lieu ce dimanche. Cependant il y a encore deux séminaristes, dont un qui pourrait être ordonné diacre l’an prochain.