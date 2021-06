Retour sur la conférence de Mgr Schneider à Paris

Invité par l’association Renaissance catholique, Mgr Athanasius Schneider, évêque auxiliaire d’Astana (Kazakhstan), s’est exprimé à Paris devant plus de 150 personnes le vendredi 25 juin 2021. L’évêque s’est exprimé sans langue de bois. Il a ainsi débuté son allocution de Paul VI et du futur Jean-Paul II qui critiquèrent la crise de l’Eglise. Cette crise est est marquée par de la confusion, mais Mgr Schneider y voit un signe d’espoir. Sur l’Église , l’évêque a eu quelques mots pertinents. L’Eglise est une “démocratie des saints”. C’est également une “organisation unique: c’est un mystère et une organisation humaine”. L’évêque a ainsi souligné la parabole du bon grain et de l’ivraie qui s’applique aussi à la situation de l’Église terrestre. Répondant aux questions qui lui avaient été transmises, Mgr Schneider a énergiquement exclu les solutions du sédévacantisme ou de la conversion à l’Orthodoxie. Mgr Schneider est aujourd’hui à Courtalain (Eure-et-Loir) pour des ordinations sacerdotales.