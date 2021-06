Juventus Traditionis : un appel aux jeunes à venir à Rome défendre la liturgie tridentine

Face aux menaces qui pèsent sur la liturgie tridentine et la forme extraordinaire du rite romain, Juventus traditionis est une initiative de jeunes laïcs pour fédérer les jeunes souhaitant se manifester pour défendre la liturgie tridentine.

“Ensemble nous souhaitons porter une voix forte pour exprimer notre amour de cette liturgie multiséculaire et que nous ne l’abandonnerons jamais. Au regard des évènements récents et pour fêter le 10 pèlerinage Summorum Pontificum nous jeunes avons décidé de nous joindre nombreux au pèlerinage, afin de manifester notre attachement à la liturgie Traditionnelle ainsi qu’aux prêtres et prélats qui nous sanctifient ainsi“.

Un appel a été lancé sur le site pour venir nombreux à Rome du 29 au 31 octobre prochains.