Mgr Bruno-Marie Duffé quitte Rome

Le père Bruno-Marie Duffé, né le 21 août 1951 à Lyon, est un prêtre catholique français, ordonné prêtre pour le diocèse de Lyon en juin 1981. Docteur en philosophie du droit et éthique sociale, titulaire d’une maîtrise de théologie morale, il a effectué de nombreuses missions sous l’égide de l’ONU ou d’ONG comme Caritas, Terre des hommes et Médecins sans frontières au Rwanda, au Kosovo, en Ukraine, en Algérie, au Cameroun et au Proche-Orient.

Le 1er septembre 2015, il a été nommé aumônier national du comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD-Terre solidaire).

Le 16 juin 2017, il a été nommé secrétaire du dicastère pour le service du développement humain intégral, soit numéro 2 de ce dicastère. Il a fait ses adieux hier et rentre à Lyon. Nul doute qu’il soit nommé évêque prochainement…

Le cardinal Blaise Cupich, archevêque de Chicago, dirigera une équipe de trois « inspecteurs » appelés à évaluer les activités du Dicastère pour la promotion du développement humain intégral. Il s’agit de la troisième inspection en quelques mois demandée par le Pape François (après celles concernant la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et la Congrégation du Clergé). Les 3 inspecteurs seraient soeur Helen Alford et Pier Francesco Pinelli. La première, dominicaine, est vice-recteur de l’Université Pontificale Angelicum, membre ordinaire de l’Académie pontificale des sciences sociales et consultante du dicastère. Le second est un manager dans la gestion du patrimoine théâtral italien, qui a également travaillé auprès des sociétés Bain et Conseil en gestion d’entreprise et Netplan, et qu’il aurait été – selon des rumeurs vaticanes non confirmées – également impliqué dans les plans de restructuration du dicastère lors de sa création à partir du Conseils pontificaux Justice et Paix, Migrants, Cor Unum.

Les trois membres de l’équipe ont été personnellement choisis par le pape François. Ils sont appelés à évaluer le travail d’un département devenu pachydermique : il y a un préfet, le cardinal Peter Turkson; un secrétaire, le père Bruno Maria Duffé, sur le départ; un secrétaire adjoint, père Augusto Zampini; et cinq sous-secrétaires : Sr. Alessandra Smerilli, Monseigneur Segundo Tejado Munoz, le père Nicola Riccardi, en plus des deux sous-secrétaires de la Section des migrants et des réfugiés, cardinal Michel Czerny et le père Fabio Baggio.

Le dicastère a été créé en 2016, et en 2017 ses statuts ont été approuvés, pour une durée de cinq ans et ad experimentum. À l’approche de la fin du quinquennat, des changements sont également attendus au sommet du dicastère.

Le cardinal Turkson est préfet du dicastère depuis 2017, mais il était président du Conseil pontifical Justice et Paix depuis 2009.

Le dicastère compte 49 personnes, dont le préfet. Parmi ceux-ci, 23 sont des femmes (dont 5 religieuses), 12 laïcs et 14 membres du clergé.