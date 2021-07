Juventus Traditionis : “notre mouvement pour but de fédérer tout ceux qui veulent agir pour défendre la liturgie de Saint Pie V”

Riposte Catholique : Vous parlez de l’actualité, vous faites références aux rumeurs concernant Sumorum Pontificum ?

Riposte Catholique : C’est à dire ?

Nous sommes des jeunes qui vont dans des paroisses diocésaines et, ou, qui fréquentent des communautés Ecclesia Dei, et nous avons l’impression d’être parfois incompris. Nous recherchons le plus grand et beau pour le Christ, mais on se retrouve à faire face à des critiques injustes et des mesquineries par ceux-là même qui affirment haut et fort que l’Eglise doit être dans une démarche d’accueil et de charité – visiblement, cela ne concerne pas les “tradis“, comme on le voit encore à Dijon où l’archevêque Mgr Minnerath n’a pas peur de l’incohérence puisqu’il accueille les migrants mais expulse deux prêtres et met fin à une paroisse traditionnelle qui compte plus de 300 fidèles . Alors nous avons décidé d’agir pour démontrer que l’on ne peut pas nous ignorer, qu’on ne peut plus nier notre existence.