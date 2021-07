L’Occident en guerre contre toutes les religions, affirme le ministre des Affaires Etrangères russe Sergueï Lavrov

Dans une longue tribune publiée le 28 juin dernier par la revue russe Russia in Global Affairs (version originale, en russe), le ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov revient longuement sur les mécanismes de domination des pays occidentaux sur le reste du monde, et sur les stratégies que l’Occident met en oeuvre, au nom du libéralisme et de la domination économique des Etats-Unis et de ses satellites – dont la France – pour imposer sa conception du monde au reste de l’Humanité.

“A ce titre, Lavrov déplore le remplacement progressif du droit international par des «règles» édictées par les Occidentaux, qui conduisent à une politique du «deux poids, deux mesures» évoluant au gré de leurs intérêts. Ce processus se manifeste selon lui par une attaque non seulement contre le droit international mais également contre la «nature humaine»“, résume le média russe Russia Today. Ces règles et le double discours dans leur application sont souvent désignées sous l’expression des “doubles standards” dans la politique intérieure et étrangère russe.

Au passage, Sergueï Lavrov revient sur la propagande du lobby LGBT qui se confond de plus en plus avec celle des intérêts diplomatiques occidentaux – quitte à leur nuire voire choquer ouvertement les pays étrangers, notamment quand l’ambassade des Etats-Unis au Vatican se permet d’arborer le drapeau LGBT sur sa façade. C’est aussi le cas des ambassades américaine, britannique et canadienne en Russie, nonobstant le fait que la propagande du lobby gay et même l’affichage de ses symboles est très mal vue dans l’opinion russe et qu’il n’est pas très productif, pour l’avancement des intérêts des pays précités en Russie, de braquer l’opinion publique.

“Selon le chef de la diplomatie russe, «dans les écoles de plusieurs pays occidentaux, on cherche à persuader les enfants dans le cadre des programmes scolaires que Jésus-Christ était bisexuel».

Depuis Moscou, Sergueï Lavrov fait le point sur les nouveaux défis de l’ordre mondial D’après lui, les tentatives des hommes politiques «sains d’esprit» de protéger les enfants contre «la propagande agressive des LGBT» se heurtent à des protestations belliqueuses sous couvert d’une «Europe éclairée».

Evoquant dans ce sillage une «offensive en cours contre les fondements de toutes les religions du monde» et même contre «le code génétique des principales civilisations de la planète», le ministre russe considère que les Etats-Unis ont pris «la tête d’une ingérence étatique flagrante dans les affaires de l’Eglise, cherchant ouvertement à diviser l’orthodoxie mondiale, dont les valeurs sont perçues comme un puissant obstacle spirituel sur la voie constituée par la conception libérale d’une permissivité sans limites», développe encore Russia Today.