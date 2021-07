Belfort : une nouvelle chapelle catholique et orthodoxe

Fait suffisamment rare à signaler, la paroisse Saint-Jean-Baptiste – qui est aussi celle où est accueillie la messe en forme extraordinaire (FSSP), en l’église Saint-Joseph- compte une nouvelle chapelle depuis le 18 juin dernier.

Il s’agit de l’ancienne chapelle de l’hôpital, qui a échappé à la destruction contrairement au reste du site – l’évêque sortant Mgr Blanchet, parti depuis à Créteil, s’y étant opposé.

La lettre paroissiale de juin précise : “la paroisse Saint-Jean Baptiste devient affectataire de l’ancienne chapelle de l’hôpital, qui sera placée sous le patronage de saint Antoine le Grand, un saint commun aux traditions catholiques et orthodoxes. En attendant que soient précisées à la rentrée les modalités d’occupation des lieux par les deux communautés, rendons grâce pour ce signe d’espérance et d’encouragement que nous donne le Seigneur en cette fin d’année pastorale“.

Depuis le début de l’année 2021, la chapelle néogothique, terminée en 1902 et bénie en juin 1903, est restaurée et mise aux normes – installation d’alarme anti-incendie et anti-intrusion, de lustres, d’une porte pour les personnes à mobilité réduite, électrification du clocher etc. Elle sera aussi repeinte en vert clair – sa couleur actuelle est le rose.

Il existe un peu plus haut dans le même quartier en effet une église orthodoxe, fondée en 1929 par des russes Blancs émigrés et des alsaciens. Selon les premiers éléments recueillis localement, les orthodoxes auraient l’usage de la chapelle Saint-Antoine en fin de semaine et les catholiques les jours de semaine.