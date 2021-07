Non una cum : une ordination sacerdotale à Nantes

L’abbé Guépin, qui dessert depuis près de 39 ans la chapelle du Christ Roi à Nantes, ainsi que plusieurs autres lieux de culte (chapelle Sainte-Anne de la Sauldraye à La Baule une fois par mois, chapelle Notre-Dame des Dons qu’il a restaurée avec ses fidèles à Treillières une fois par semaine, Montauban de Bretagne près de Rennes) et dont dépend un petit couvent près de Châteaubriant et une école libre au sud de Nantes, ainsi que des groupes de fidèles isolés en- Anjou, va enfin avoir de l’aide.

Une ordination est prévue dans sa paroisse, le 2 septembre prochain; il célébrera sa première messe le lendemain, jour de la saint Pie X. Il s’agit de l’abbé Henri de la Chanonie, formé depuis six ans au séminaire non una cum de Mgr Donald Sanborn, Most Holy Trinity en Floride.

“Cet événement va susciter beaucoup de joie et d’espérance parmi les fidèles, mais également ce sera l’occasion de recevoir des critiques, des condamnations, des anathèmes, “écrit l’abbé Guépin dans sa lettre. “Une autre preuve qui confirme que nous sommes orphelins d’autorité, ce sont les divisions, les subdivisions innombrables“.

Il y a deux ans, l’ordination dans une chapelle non una cum de Rennes de l’abbé Louis-Marie de Coatparquet, par Mgr Morello, avait suscité de vives critiques d’autres abbés non una cum et de certains laïcs qui estimaient que le prêtre ordonné n’avait pas fait assez de séminaire. Il dessert désormais une chapelle située à Chambéry.