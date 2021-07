Cultes : la défiscalisation des dons augmente jusque fin 2022

Pour soutenir les finances des diocèses et associations cultuelles touchées de plein fouet par la crise sanitaire et les confinements à répétition, l’Etat a consenti à augmenter un petit peu la défiscalisation des dons, jusqu’en décembre 2022.

“Jusqu’à présent, donner de l’argent à une association religieuse permettait d’obtenir une réduction d’impôts égale à 66% du total des versements. Celle-ci passera dès jeudi de 66 à 75%, dans la limite de 554 euros (au-delà de cette somme elle sera de nouveau de 66%“, indique Europe 1, qui précise que les catholiques ont perdu 90 millions d’euros et les protestants 11 millions d’euros – leurs fidèles sont nettement plus habitués au prélévement automatique des dons, et plus jeunes – du moins pour les évangéliques, en pleine croissance.

Pour la CEF, 40% des ressources de l’Eglise ne sont pas entrées en 2020, plaçant un tiers des diocèses dans des situations “compliquées“et 15 dans des situations de fragilité financière. Ce qui pousse certains diocèses à accélérer les ventes et désacralisations de biens religieux (Cambrai, Grenoble, Saint-Etienne, Coutances…), même quant elles suscitent l’opposition des fidèles et des riverains – comme dans le cas de l’église Saint-Germain le Scot à Barneville-Carteret.

Néanmoins cette défiscalisation, même améliorée, ne répond pas au principal enjeu : la raréfaction des fidèles, donc des donateurs, et surtout l’âge canonique de la plupart des donateurs au denier du culte, très majoritairement âgés de plus de soixante ans.