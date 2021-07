Allemagne : comment le diocèse de Cologne catéchise les premiers communiants

Pour tous ceux qui s’interrogent sur les dessous de la crise liturgique profonde que vit actuellement l’Eglise catholique en Allemagne, dont certains prélats n’hésitent pas à défendre des positions ouvertement schismatiques, il est utile de lire ce qui suit. Il s’agit de la préparation d’enfants à la première communion, publiée dans SommerZeit, le magazine du diocèse de Cologne.

Cette page nous est envoyée par un lecteur, avec le commentaire suivant : “la personne interrogée est le diacre Thomas Wiegelmann qui prépare des enfants à leur première communion. Cette page est tiré du magazine bisanuel du diocèse de Cologne.

Le texte s’adresse à des enfants en âge de faire leur première communion. Le registre et les formulations employées sont d’une simplicité surfaite, l’interrogé ne semble pas s’adresser à des enfants en âge de faire leur première communion mais plutôt à des enfants beaucoup plus jeunes. De plus, il semble avoir très bien intégré les idées relatives à la théorie du genre qui transparaissent subtilement dans son propos à deux reprises. Il est orthographiquement juste et établi en allemand que les qualificatifs désignant Dieu s’écrivent avec une majuscule, mais ce magazine du diocèse n’en fait rien. Si cette traduction peut paraître quelque peu littérale, c’est parce qu’elle a pour but d’être au plus près du texte afin de laisser transparaître tout cela“.

« Comment Jésus peut-il être dans le pain ?

Que signifie le mot « Communion » ?

Communion vient de « communio ». Il s’agit d’un mot latin qui veut dire « communauté ». Et c’est exactement ce que nous vivons lorsque nous partageons le grand pain en beaucoup de petits morceaux, pour que chacun en reçoive une partie.

Pourquoi célébrons-nous la fête de la communion en fait ?

Jésus a partagé le pain deux fois. Une fois avec ses disciples le jeudi Saint, une autre après sa résurrection. Vous connaissez l’histoire d’Emmaüs de Jésus, dans laquelle il était en route avec deux amis qui ne le reconnaissaient pas dans un premier temps ? Lors du dîner il a partagé le pain avec eux aussi, c’est à ce moment qu’ils ont reconnu Jésus. C’est exactement cela que rappelle la Communion.

Le prêtre dit toujours « le corps du Christ », quand il lève l’hostie. Comment Jésus peut-il être dans ce petit pain ?

Comment Jésus peut-il rentrer dans le pain ?

Au premier abord, cela paraît vraiment bizarre. Cela signifierait donc que nous faisons une sorte de magie. Alors nous avons là une espèce de pain, ensuite nous disons une formule et après Jésus rentre là-dedans. Bien sûr que ce n’est pas ce qu’on veut dire. Mais moi je crois que de toute manière, Dieu est dans tout ; dans la nature, notre création, dans tout ce que nous voyons. En fait, je peux toujours redécouvrir Dieu, et aussi dans ce pain, j’en prends tout particulièrement conscience. C’est pour cela que nous disons « le corps du Christ ». En soi, c’est chez nous que quelque chose change, pas dans le pain.

Pourquoi les filles portent-elles des robes blanches lors de leur première communion ?

Tu as déjà porté une robe blanche au moins une fois avant ta première communion, n’est-ce pas ?

Oui, lors de ton baptême

Exactement, et pour ton mariage tu en porteras probablement encore une. D’ailleurs, le pasteur, le diacre et l’évêque portent une robe blanche en dessous de tous leurs vêtements multicolores. Cette robe blanche signifie que tu es complètement sans tâche. Peut-être as-tu déjà entendu l’expression quand on dit que quelqu’un porte une « veste blanche » (véritable expression allemande). Cela signifie, qu’elle ou il n’a pas encore fait de bêtises – ou alors, comme le diraient les adultes, qu’elle ou il n’a pas encore commis de pêché.

Pourquoi reçoit-on des cadeaux pour sa première communion ?

Ce qui est beau avec ces cadeaux, et il ne faut pas forcément qu’il y en ait beaucoup ou qu’ils soient très grands, c’est que de cette manière est exprimée encore une fois ce que nous avons désigné avec « communio » « la communauté ». C’est par le biais de ces cadeaux et aussi des cartes, que vous remarquez combien de personnes pensent à vous en ce jour spécial, et ça fait du bien, n’est-ce pas ?