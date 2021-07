Mgr Schneider répond à TV Libertés

Mgr Schneider était en France fin juin pour les ordinations de l’Institut du Bon Pasteur. Il a également donné des conférences et donné une interview sur TV Libertés suite à la publication de son dernier livre : Christus Vincit.

Mgr Schneider, évêque auxiliaire d’Astana au Kazakhstan, a publié “Christus Vincit – Le triomphe du Christ sur les ténèbres de notre temps”. Dans cet ouvrage, comme dans cet entretien, il revient sur son histoire et la persécution des catholiques en Union soviétique. Analysant les origines de la crise que vivent l’Eglise et la civilisation occidentale, il propose des pistes de redressement et trace un véritable programme de restauration de l’Eglise.