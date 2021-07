Une belle année pour l’Institut Croix des Vents (Sées)

L’Institut Croix des Vents (Sées) fête cette année ces 20 ans. L’année s’est achevée par la réussite des 30 élèves de Terminale de leur baccalauréat (dont 26 avec mention). 6 prêtres et un diacre de la Fraternité Saint-Pierre sont au service de l’établissement qui compte avec son école primaire plus de 200 élèves. L’Institut doit poursuivre ses travaux pour être à même de mieux accueillir les élèves qui se présentent toujours plus nombreux.

Après avoir changé l’an dernier toutes les fenêtres des dortoirs, nous projetons cette année de rénover entièrement les classes du collège qui sont vétustes, et trop étroites. Nous tenions à vous remercier pour votre générosité durant l’année. Grâce à vous, nous avons pu collecter 90% de la somme nécessaire au commencement des travaux. Nous comptons sur vous pour nous aider à récolter la somme restante et pour en parler autour de vous

Lire le dernier Bulletin de l’Institut Croix des Vents (Juillet 2021)

Soutenir l’Institut Croix des Vents