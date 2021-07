Changement pour la Fraternité Saint-Pierre en Amérique du Nord

Ces dernières années, le District Nord-Américain de la Fraternité Saint-Pierre s’est énormément développé pour compter aujourd’hui près de 120 prêtres en ministère aux Etats-Unis et au Canada dans une soixantaine d’apostolats. Lors du Chapitre Général de la Fraternité Saint-Pierre en 2018, il a été prévu de faire évoluer la gouvernance des districts les plus importants en créant une province (qui peut être composée de plusieurs districts) dont le Supérieur aurait le pouvoir d’ordinaire. L’objectif est d’accompagner la croissance du nombre des apostolats dans la région concernée en facilitant l’administration ordinaire.

Au 1er juillet, le District Nord-Américain de la Fraternité Saint-Pierre devient donc une province dont le premier chapitre provincial se tient actuellement (du 4 au 10 juillet 2021). Le nouveau provincial, nommé par le Conseil Général de la FSSP, est l’abbé William Lawrence, FSSP.

La réunion du chapitre provincial nord-américain commence aujourd’hui. En cette Fête du Précieux Sang, la Fraternité sollicite vos prières alors qu’elle tient ses réunions de Chapitre pour faire la transition du District nord-américain dans la nouvelle Province nord-américaine. Les réunions commencent aujourd’hui et se prolongeront jusqu’au 10 juillet.

Au niveau paroissial, les communautés FSSP ne verront pas beaucoup de changement. Les différences seront principalement administratives. Un supérieur provincial a le pouvoir ordinaire, alors qu’un supérieur de district n’en a pas. La province pourra s’occuper de choses telles que les missions des prêtres, sans avoir à les référer au Supérieur général. Dans l’ensemble, cela rend l’administration de la FSSP en Amérique du Nord plus facile et plus localisée. Ce changement est un grand témoignage de la croissance de la FSSP en Amérique du Nord, surtout à une époque où de nombreux ordres religieux consolident les provinces existantes plutôt que d’en former de nouvelles. Aujourd’hui la réunion capitulaire commence par une récollection et une consécration spéciale de la Province au Cœur Immaculé de Marie. Merci de prier pour les prêtres et les séminaristes présents, afin que les réunions capitulaires soient remplies de la lumière du Saint-Esprit.