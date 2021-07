Nominations à la tête des districts et séminaires de la Fraternité Saint-Pierre

La Fraternité Saint-Pierre a publié les nominations à la tête de ses districts et séminaires à partir de la rentrée. Parmi les changements notables à partir du 1er juillet, la région Croix du Sud (Australie et Nouvelle-Zélande) est érigée en district, et le district Nord-américain est lui érigé en Province.

Communiqué de la Maison Générale de la FSSP

Trois ans après le dernier Chapitre General de juillet 2018, l’abbé Andrzej Komorowski, Supérieur Général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre, a décidé, avec l’accord de son Conseil Général :

– de renommer l’abbé Arnaud Evrat, Assistant, comme Secrétaire Général pour trois ans ;

– de renommer l’abbé Stefan Reiner, Assistant, comme Économe Général pour trois ans ;

– de renommer l’abbé Benoît Paul-Joseph comme Supérieur du District de France pour trois ans ;

– de nommer l’abbé Stefan Dreher comme nouveau Supérieur du District Germanophone pour trois ans ;

– de renommer l’abbé Vincent Ribeton comme Recteur du Séminaire Saint-Pierre de Wigratzbad pour trois ans;

– de renommer l’abbé Joseph Bisig comme Recteur du Séminaire Notre-Dame de Guadalupe de Denton, USA pour trois ans.

De plus, conformément aux directives du Chapitre Général de 2012 et conformément aux Constitutions de la FSSP, le Supérieur Général avec l’accord de son Conseil Général a décidé d’ériger l’actuelle Région Croix du Sud (Australie et Nouvelle-Zélande) en District à compter du 1er juillet 2021 et de nommer l’abbé Michael McCaffrey comme Supérieur de ce nouveau District.

Pour mémoire, suite à la décision du Chapitre Général de 2018, le District Nord-Américain (USA et Canada) sera également érigé en Province Nord-Américaine le 1er juillet prochain. Par décision du Supérieur Général, après consultation des membres de la future Province et accord du Conseil Général, l’abbé William Lawrence, Conseiller, sera nommé premier Provincial. Le Chapitre Provincial aura lieu début juillet aux États-Unis.

Au nom de tous les membres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre, le Supérieur Général et son Conseil adressent leurs plus vifs remerciements à l’abbé Bernhard Gerstle, Supérieur du District Germanophone depuis 2015, ainsi qu’à l’abbé Michael Stinson, Supérieur du District Nord-Américain depuis 2018, pour leur travail assidu au service du bien commun durant leur mandat comme supérieurs. Ils remercient également les membres susmentionnés qui ont accepté une charge au service de la FSSP et les assurent de leurs prières.