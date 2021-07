Brève: Changement d’horaire pour l’été à Saint-Gemme la Plaine (Luçon)

La messe traditionnelle de l’église paroissiale de Saint-Gemme la Plaine (5 km au nord-est de Luçon) sera célébrée (en juillet et août) les dimanches et fêtes à 18h00 par un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre. Elle est habituellement célébrée à 10h00 les dimanches et fêtes.

Renseignements Fraternité Saint-Pierre – Maison Notre-Dame de la Sainte-Espérance (Sainte-Cécile) : 02 51 40 29 22

FSSP Vendée

Dans ce diocèse des messes en applications du Motu Proprio Summorum Pontificum sont également célébrées les dimanches et fêtes : à l’église Notre-Dame de La Roche sur Yon (diocèse), chapelle de l’Institution l’Espérance à Sainte-Cécile (FSSP), au Monastère des Religieuses Victimes du Sacré-Coeur (ancien Carmel) à Chavagnes en Paillers (diocèse), à la chapelle du Collège International de Chavagnes à Chavagnes en Pailliers (diocèse, mais vérifier pendant l’été) et à la chapelle du Sacré-Coeur aux Sables d’Olonne (FSSP).

Lieux de messes SP 85