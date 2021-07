Le diocèse de Lyon veut soigner son patrimoine

La Commission diocésaine d’Art sacré de Lyon organise à l’Hôtel de Région une journée sur le thème « Agir ensemble pour le patrimoine religieux », sous la présidence de Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon et en présence de Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque-auxiliaire de Lyon. L’idée de cette démarche annuelle est d’apprendre à entretenir régulièrement les églises. Quand on assure un entretien régulier, les travaux sont plus abordables.

Le diocèse de Lyon compte près de 550 églises, en grande majorité propriété des communes selon la loi de 1905. Pour aider les élus à assurer le bon entretien de ces lieux, une journée est organisée chaque année, avec pour objectif de leur permettre de rencontrer les bons interlocuteurs. Ainsi, des experts du patrimoine aborderont des sujets concrets sur l’ensemble des problématiques de gestion de ce patrimoine : restauration, mobiliers, archives, sécurisation, financements…

Le curé et l’élu doivent collaborer. La mairie supporte les coûts des travaux, avec l’aide de donateurs, de fondation, ou du diocèse. Une action qui est fortement encouragée par les pratiquants, qui incitent leur maire à agir.

Globalement les églises du diocèse sont en bon état. Il n’existe pas d’arrêtés de péril.