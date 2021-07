Lobby LGBT : le pape accueille 50 transgenres au Vatican et les fait vacciner contre le Covid

La presse anglophone nous apprend une initiative du pape François restée injustement méconnue : cette année, la veille de Pâques, il a accueilli un groupe de 50 transgenres issus de la paroisse de Torvaiannica, près de Rome, où le père Andrea Conocchia s’occupe d’une communauté transgenre. Le 24 avril, le groupe de transgenres y est revenu pour recevoir sa seconde dose. L’aumônier du pape Konrad Krajewski a confirmé l’information – ce dernier avait déjà apporté son soutien l’an dernier aux travailleurs du sexe transgenres.

Un liseur du Forum Catholique, Jean Kinzler, a traduit la dépêche : “A l’approche de Pâques cette année, Krajewski a contacté Conocchia, lui suggérant d’amener les personnes transgenres dont il s’occupait au Vatican pour se faire vacciner. “C’était vraiment Pâques”, a déclaré Conocchia à RNS vendredi 2 juillet, qualifiant l’occasion de “jour de vie et de résurrection” pour sa communauté“, composée notamment de transgenres travailleurs du sexe issus d’Amérique Latine et souvent en situation irrégulière.

“Le groupe comprenait également des bénévoles travaillant à la paroisse de Conocchia, ainsi que des immigrants et des réfugiés pris en charge par la Communauté de St. Egidio, une organisation d’aide catholique, ainsi que des familles en difficulté et des parents divorcés soutenus par l’organisation caritative catholique Caritas […] Les hommes et les femmes transgenres ont réagi avec « surprise » et « d’émotion » à l’expérience d’entrer au Vatican pour la vaccination, a déclaré Conocchia, ajoutant que beaucoup d’entre eux sont sans papiers et incapables d’accéder aux services de santé gratuits de l’Italie“.