Changement d’horaire pour l’été à Valence et Montélimar

L’abbé Dufour desservant de deux églises dans la Drôme pour la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre (FSSP) indique sur le Forum Catholique que du 11 juillet au 15 août inclus, les horaires des deux églises qu’il dessert changent :

A Montélimar, la chapelle Notre-Dame de la Rose, située au nord du centre-ville et qui sort de restauration, aura sa messe à 10 h 00

La première messe après l’achèvement des travaux de restauration au cours desquels des fresques XVIIe ont été découverts a eu lieu ce 27 juin 2021 : ” La joie de se retrouver et l’émotion devant la beauté toute renouvelée de la chapelle étaient évidentes. Trois jeunes enfants de la chapelle faisaient aussi leur Première Communion.

Notre chapelain n’a pas manqué de remercier, au début de son sermon, toutes les associations et personnes qui ont oeuvré pour le succés de cette restauration, par leurs dons mais aussi, pour certains, par leur participation aux travaux, tout particulièrement nos amis Pierre Sirot et Jacques Figuet. Mais, a-t-il ajouté, à la beauté de la liturgie doit toujours correspondre la beauté des coeurs et des âmes.”

A Valence, la messe de l’église Notre-Dame, rue Berthelot, est décalée à 18 h 00.